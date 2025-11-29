Abogados y procuradores mutualistas vascos reclaman "unas pensiones dignas"

Abogados y procuradores mutualistas vascos se han manifestado este sábado en Bilbao para reclamar una "Pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos)", con objeto de trasladar sus cotizaciones acumuladas en las mutualidades al sistema público de pensiones y poder tener derecho a una "pensión justa y digna".En el transcurso de la marcha, que ha dado comienzo a las once de la mañana en la plaza Circular bajo el lema "Pasarela al RETA", se han podido escuchar mensajes como "sin pasarela, currar hasta la esquela" o "abogados, procuradores, sin pensiones".