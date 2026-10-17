La acampada por la vivienda cumple tres semanas con el Metro de Sol cerrado

Madrid, 17 de octubre de 2026. La Puerta del Sol cumple este sábado, 17 de octubre, tres semanas convertida en escenario de una acampada por el derecho a la vivienda. La jornada está marcada también por el cierre de la estación de Metro de Sol por segundo día consecutivo, después de que se realizaran trabajos de limpieza por problemas de salubridad. Su reapertura queda pendiente de los resultados de los análisis que determinen si las instalaciones reúnen las condiciones de seguridad necesarias, mientras Cercanías continúa funcionando con normalidad