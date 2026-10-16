El Ayuntamiento investiga para localizar y sancionar a los "impresentables" que utilizaron Sol "como piscina"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Policía Municipal ha impuesto ya unas 180 sanciones en el entorno de la acampada de la Puerta del Sol, concretamente unas 76 por consumo de alcohol o de drogas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha trasladado que ya se está investigando para localizar y sancionar a título individual a los "impresentables" que utilizaron la lámina de agua a los pies de la estatua de Carlos III en la Puerta del Sol "como piscina".

Desde la Plaza Mayor, la también vicalcaldesa ha recordado que la Policía Municipal ha impuesto ya unas 180 sanciones en el entorno de la acampada por la vivienda, concretamente unas 76 por consumo de alcohol o de drogas y más de un centenar por limpieza. Las primeras se han impuesto en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana y las segundas por contravenir las ordenanzas de limpieza.

Además mantienen abiertos varios procedimientos por la vandalización de monumentos como la escultura de Carlos III, el Oso y el Madroño y la Mariblanca. "Esos procedimientos están siendo investigados por nuestra unidad, a través también de las cámaras de videovigilancia que tenemos en Sol", ha detalldo, incluyendo en las investigaciones "las impresentables imágenes del día de ayer con algunos bañándose en lo que consideran que es su piscina particular".

"Lo estamos investigando para tratar de localizar a esas personas, imputarles esos delitos o faltas administrativas en cada caso a esas personas a título individual", ha señalado, para apostillar que igualmente tabajan con el objetovo de "depurar las responsabilidades colectivas que pueda haber" dado que en Sol "hay colectivos que están jaleando, ejerciendo de portavoces, organizando esa acampada".

Sanz ha advertido que se les imputará los costes de limpieza y puesta a punto de Sol. "Los costes en los que tenga que incurrir este Ayuntamiento para cuando se levante esa acampada, como limpiar esa plaza, recuperar el mobiliario y los monumentos, desde luego vamos a tratar de llegar hasta el final e imputárselos a quienes están haciendo ese gravísimo perjuicio a todos los madrileños y al patrimonio de todos los madrileños", ha subrayado.

"Ya está bien, ya vale de excusas, esto no puede convertirse en lo que se está convirtiendo el único responsable directo de lo que allí ocurre es el delegado del Gobierno", Francisco Martín, ha concluido.