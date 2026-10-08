La acampada por la vivienda de Valencia, blindada ante las amenazas de grupos ultras

Valencia, 8 de octubre de 2026. La acampada por la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia se ha blindado esta tarde ante las amenazas de grupos ultras que habían convocado una concentración que pretendía poner fin a la acampada que lleva instalada desde el pasado sábado en esta plaza y que suma más de 500 tiendas de campaña y más de mil personas. Un amplio dispositivo policial ha velado por la seguridad de la acampada, así como un cordón policial que se ha establecido alrededor de esta céntrica plaza. Por su parte, los acampados han recibido el apoyo de centenares de personas que se han desplazado hasta esta plaza tras un llamamiento a la ciudadanía desde los organizadores de este campamento por la vivienda para hacer frente a las amenazas.