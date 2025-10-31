La acuicultura marina impulsa el desarrollo económico y sostenible en El Campello

La localidad alicantina de El Campello ha acogido la jornada 'Acuicultura en mi localidad'. Una iniciativa organizada por Acuicultura de España que reúne al conjunto del sector con el objetivo de dar a conocer esta actividad a las autoridades locales.Durante el encuentro, representantes institucionales y alcaldes de municipios cercanos han podido conocer el proceso de cultivo de corvinas, lubinas y doradas en la granja acuícola situada frente a la costa de El Campello. La jornada ha puesto de relieve el papel clave de la acuicultura marina para impulsar el empleo local, reforzar la soberanía alimentaria y fomentar la sostenibilidad en regiones como la Comunidad Valenciana.Iniciativas como esta contribuyen a visibilizar la realidad de la acuicultura y su papel en la economía del país.