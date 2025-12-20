Los países bálticos piden al COI que no autorice banderas ni otros símbolos de Rusia y Bielorrusia

Archivo - 26 July 2024, France, Paris: Estonia Olympic delegation sails on the river Seine during the opening ceremony of the Paris 2024 Olympic Games. Photo: John Walton/PA Wire/dpa - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

RIGA, 20 Dic. (dpa/EP) -

Los Comités Olímpicos Nacionales de los países bálticos se han mostrado este sábado en contra de suavizar las restricciones de acceso para los deportistas de Rusia y Bielorrusia, poniendo en tela de juicio la reciente postura del Comité Olímpico Internacional (COI).

Kersti Kaljulaid, presidenta del Comité Olímpico de Estonia, y sus homólogos en Letonia, Raimonds Lazdins, y en Lituania, Daina Gudzineviciute, mostraron en una carta a Kirsty Coventry, presidenta del COI, su "preocupación fundamental" por haber recomendado que se permita competir a los deportistas júniors rusos y bielorrusos bajo sus símbolos a pesar de la guerra que Rusia sigue perpetrando en suelo ucraniano.

"Nos oponemos firmemente a cualquier medida que permita a los deportistas que representan a Rusia o Bielorrusia participar bajo banderas nacionales, himnos, colores, uniformes o como miembros de equipo mientras continúe la agresión contra Ucrania", escribieron Kaljulaid, Lazdins y Gudzineviciute en su carta a Coventry.

Luego afirmaron que Rusia y Bielorrusia estaban instrumentalizando el deporte para difundir propaganda estatal. La reciente Cumbre Olímpica, celebrada en Lausana (Suiza) y presidida por Coventry, recomendó este regreso de deportistas rusos y bielorrusos bajo sus propias enseñas.

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, sólo han podido competir en algunas disciplinas como deportostas neutrales y se les ha prohibido totalmente en otros. Ese estatus se mantiene para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, previstos del 6 al 22 de febrero de 2026.

"Creemos firmemente que la credibilidad del olimpismo depende de la defensa coherente de la paz, la dignidad humana y el respeto del derecho internacional", subrayaron los mandatarios de los Comités Olímpicos bálticos. Así, sentenciaron que el deporte debe ser "vía de esperanza" y nunca servir como "un medio para normalizar u ocultar" una guerra.