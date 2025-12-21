La Guardia Civil retira 109 nasas ilegales para la captura de pulpo frente a la costa de Torre de la Horadada - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras 2025, ha localizado y retirado un total de 109 nasas destinadas a la captura de pulpo que se encontraban caladas a unas dos millas náuticas de Torre de la Horadada, pedanía de Pilar de la Horadada.

El hallazgo se produjo el pasado 6 de diciembre, cuando efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Alicante, a bordo de la patrullera Río Adaja, localizaron una baliza señalizadora de un arte de pesca, conocida en el argot marinero como "gallo", según ha detallado el Instituto Armado en un comunicado.

Dicha baliza carecía de las marcas reglamentarias de identificación de su propietario, incumpliendo la normativa vigente, además de contravenir la prohibición de su uso fuera del horario establecido.

Ante estas irregularidades, los agentes procedieron al levantamiento e izado del arte de pesca, comprobando que se trataba de una línea de nasas con carnaza para la captura de pulpo, compuesta por 109 nasas caladas a lo largo de una milla náutica. Las labores de izado se prolongaron durante aproximadamente tres horas. Durante la recuperación del aparejo se encontraron diversas especies, entre ellas pulpos, morenas y congrios, que fueron devueltas vivas al mar, minimizando así el impacto sobre el ecosistema marino.

Además de dar cuenta de los hechos a la autoridad competente, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para determinar el origen de las nasas, no descartándose la posible localización de los presuntos infractores, quienes se podrían enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros.

PLAN ANUAL DE CONTROL INTEGRAL DE ACTIVIDADES PESQUERAS PARA 2025

Este tipo de actuaciones se enmarcan dentro del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras para 2025, suscrito entre la Guardia Civil y la Secretaría General de Pesca, cuyo objetivo es reforzar la vigilancia y el control de las actividades pesqueras.

Entre las finalidades del plan se encuentra evitar la presencia en el mar de embarcaciones ilegales o no autorizadas, detectar artes o aparejos de pesca no identificados, antirreglamentarios o prohibidos, así como disuadir la pesca en zonas o fondos prohibidos.

La Guardia Civil recuerda que la pesca ilegal de pulpo mediante este tipo de artes supone un grave perjuicio, ya que agota las poblaciones sin control, daña el ecosistema marino, perjudica a los pescadores que cumplen la legalidad, genera inseguridad alimentaria y conlleva sanciones y multas para quienes la practican, afectando negativamente a la sostenibilidad a largo plazo y a la economía local.