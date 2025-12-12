Acusación víctimas dana espera que Feijóo "diga la verdad de lo que sabe" en juzgados Catarroja

El abogado de la acusación particular de la Asociación de Víctimas Mortales 29 de octubre y abogado de parte de los integrantes de esta asociación, Vicente Simó, quienes pidieron citar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo por la llamada al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y cuya petición ha sido aceptada por parte de la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 en los jugados de Catarroja, ha asegurado que esperan que el líder de los populares pueda "aportar la máxima información posible" y "diga la verdad de lo que sabe y conoce en relación con estos hechos". Simó ha expuesto que la petición de que Feijóo declare en calidad de testigo en esta investigación es para "aclarar las consecuencias de esta situación" y por "respeto a la víctimas que necesitan saber la realidad de los hechos tal y como acontecieron".