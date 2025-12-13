Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles ante la alerta roja por lluvias de este domingo - GVA

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles del litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.

Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 12.00 horas de este domingo en todo el litoral de Valencia.

Además, recuerda que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas, por lo que se recomienda extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Asimismo, recomienda también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos. Emergencias ha apuntado que desde este sábado están trasladando todos los avisos a todos los ayuntamientos y las agencias implicadas en el seguimiento de la preemergencia.