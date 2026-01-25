Adamuz celebra la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario

Adamuz ha acogido este 25 de enero la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo, que le ha costado la vida a 45 personas, mientras que otras 126 han precisado asistencia sanitaria, permaneciendo 22 hospitalizadas. El obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, ha presidido la misa funeral en la que sus primeras palabras han sido para trasladar "afecto y cercanía" a las familias de estas víctimas y todos los heridos y pasajeros de estos trenes. (Fuente: RTVA)