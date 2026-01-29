Agricultores exigen una regularización de migrantes "ordenada y con cabeza": "Para gente que quiera aportar en España"

Archivo - Tractor - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha reclamado que la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada este martes por el Gobierno tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, se haga "de forma ordenada y con cabeza".

"Nos parece bien que haya una regularización de inmigrantes pero que se haga de forma ordenada, tiene que ser para gente que de verdad quiera trabajar y hacer una vida y aportar en España y que nosotros podamos aportarle a ellos", ha señalado a Europa Press el secretario de Organización de Asaja, Juan José Álvarez.

Álvarez ha apostado por hacer una regularización "con cabeza" para que "no produzca un efecto llamada". "Si se puede incorporar gente que viene a trabajar, bienvenida sea", ha subrayado.

Asaja, según ha recordado, siempre ha manifestado que el campo tiene "un mal endémico, que es la falta de mano de obra". "Un problema que vamos a tener en un futuro porque el campo está envejecido, hace falta un relevo generacional, integrar a las personas jóvenes en el campo", ha asegurado.

"Tenemos trabajo pero no encontramos mano de obra y en los últimos años hemos echado mano de trabajadores extranjeros que han salvado nuestras campañas. Habiendo trabajadores extranjeros en nuestros pueblos, que pueden tener servicios de todo tipo, no tenía sentido que no pudieran venir a trabajar", ha comentado.

El experto en fiscalidad y empleo de Asaja ha descartado que la regularización extraordinaria de migrantes pueda repercutir en el precio de los productos del campo. "El tema de la regularización no tiene que ver con los precios finales, pero hay un problema grave de cadena alimentaria. El agricultor tiene que recibir precios justos por lo que está produciendo", ha manifestado.

"Cada día tenemos más incrementos de costes y esto no puede ser, se han subido un 75% los costes laborales. Con los incrementos de costes, el consumidor tendrá que saber que agricultores y ganaderos tenemos costes muy grandes y repercutirá en los precios", ha advertido.

Sobre si a pesar de la regularización extraordinaria de migrantes seguirá habiendo contrataciones ilegales en el campo, Álvarez ha lamentado que "sinvergüenzas hay en todos los campos" y ha pedido "no generalizar a todo un sector por algún caso que haya". "Con la inspección de trabajo y las multas se quitarán las ganas de contratar trabajadores de forma ilegal", ha puntualizado.