La caída de un cable obliga al corte de la A92 a la altura de Arahal (Sevilla), donde hay dos arroyos desbordados

Imagen del río Guadalquivir a su paso por la localidad sevillana de Lora del Río este martes. - Rocío Ruz - Europa Press

ARAHAL (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) ha informado que sobre las 10,00 horas de este miércoles se ha procedido al corte de la A-92, a la altura del municipio, debido a la caída de un cable de alta tensión sobre la vía.

Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, el tráfico está siendo regulado por la Policía Local de la localidad mientras llegan a la zona más efectivos de la Guardia Civil y efectivos de carreteras.

Asimismo, han confirmado que los arroyos de Arahal Saladillo y Alameda están desbordados con cortes en el camino de acceso a núcleos de viviendas en el campo.

El Consistorio ha insistido a la población que evite desplazamientos que no sean necesarios y que no se acerquen a los cauces de los ríos y arroyos.

El Ayuntamiento indicado que el río Guadaíra continúa en nivel rojo a su paso por el municipio. Según la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se encuentra en nivel rojo el río Huesna a su paso por Villanueva del Río.

Por otro lado, hay cinco ríos en nivel naranja. El río Guadiamar a la altura de El Guijo y Aznalcázar, el arroyo La Rocina, el río Guadalquivir a la altura de Lora del Río.

En este último municipio, el Ayuntamiento de la localidad mantiene activado el plan territorial de emergencia en su fase de pre-emergencia. Según datos del Consistorio, el río ha pasado a un caudal 747,68 metros cúbicos por segundo.

En esta línea, fuentes municipales han indicado que el caudal ha comenzado a descender esta pasada noche a la altura de Córdoba, por lo que esperan que el caudal comienza a bajar en las próximas horas "si la situación no cambia aguas arriba".

En paralelo, otros ocho ríos y municipios se encuentran en nivel amarillo: Zufre, Gerena, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde, así como los ríos Viar y Huena.