Adelante cree que los debates han servido para reivindicarse como "la mejor respuesta" a Moreno

Sevilla, 12 de mayo de 2026. El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha valorado el desarrollo del debate a cinco que se ha celebrado este lunes en Canal Sur, y ha lamentado que no haya más como éste y como el que organizó hace una semana RTVE para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, porque sirven, en su opinión, para presentar a su formación como "la mejor respuesta" a las políticas del candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno.