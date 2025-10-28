El adelanto electoral en Extremadura marca la jornada política

El adelanto electoral en Extremadura al 21 de diciembre ha marcado la actualidad política del martes. El PP a través de su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha elogiado el "ejercicio de seriedad y de responsabilidad", como ha asegurado, de la presidenta extremeña, María Guardiola. Por parte del PSOE, el secretario general de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha confirmado que será el candidato de su partido pese a estar procesado y pendiente de juicio en la causa sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez.(Fuente: Europa Press / Congreso / PSOE / PP)