Los aeropuertos andaluces programan 1.900 vuelos para Nochevieja y Año Nuevo

Los aeropuertos andaluces han programado desde este martes, 30 de diciembre, hasta el jueves, 1 de enero, coincidiendo con Nochevieja y Año Nuevo, un total de 1.900 vuelos --tanto de salidas como de llegadas--, de los cuales, 1.292 son de índole internacional (68%) y 608 son de carácter nacional (32%).Según los datos facilitados por Aena a Europa Press, el aeropuerto con más vuelos programados en las fechas señaladas es el de Málaga-Costa del Sol, con un total de 1.203, siendo 939 internacionales y 264 nacionales.