Afectados por el volcán de La Palma exigen que las ayudas lleguen

Centenares de personas han recorrido este viernes el centro de la localidad palmera de Los Llanos de Aridane para exigir a las Administraciones centrales, autonómicas y locales que agilicen las ayudas dispuestas para los afectados por el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. "Prácticamente no ha llegado nada, y lo peor es que no haya llegado nada, lo peor es que no tenemos certidumbre, son todo engaños, promesas, estamos en el limbo", ha clamado el presidente de la Asociación social volcán Cumbre Vieja, Juan Vicente Rodríguez Leal, en declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar esta manifestación.