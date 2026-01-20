Agricultor, tras el acuerdo de la UE y Mercosur: "No se disfrutará del punto óptimo de sabor"

El agricultor valenciano Pepe Barea aseguraba, tras el acuerdo firmado entre la UE y los países de Mercosur, que "no se va a disfrutar del punto óptimo de sabor" de los alimentos y, además, "perjudica a la salud" y lamentaba que "los productos vendrán libres de productos fitosanitarios" porque la Unión Europea les "permite usar fitosanitarios que están prohibidos porque para la salud son perjudiciales". Además, señalaba que "para el sector primario es ruinoso": "Es la estacada final para el sector que produce los alimentos y da de comer". Barea teme que "tengan que cerrar las puertas" porque, con este acuerdo y esas condiciones, "no se puede competir con esos terceros países".