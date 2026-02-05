Alcalde de Móstoles defiende su inocencia y asegura que se ha construido un relato que "no corresponde con la realidad"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, interviene durante un acto de campaña del partido, en el Parque Finca Liana, a 28 de mayo de 2024, en Madrid (España).- A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha defendido este jueves su presunción de inocencia y ha asegurado que se ha construido un relato "que no se corresponde con la realidad" tras la acusación de acoso sexual por parte de una concejala que ha publicado el diario 'El País'.

"Nadie de mis concejales me han pedido que dimita porque no hay una acusación como tal, es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del Comité de Derechos y Garantías el caso está archivado. Por tanto, una información periodística creo que no es suficiente para que se tome ninguna decisión", ha sostenido el regidor en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))