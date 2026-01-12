Agricultores y ganaderos gallegos se movilizan contra el acuerdo con Mercosur

Agricultores y ganaderos gallegos han secundado este lunes una nueva movilización en Galicia, con protestas en las ciudades de A Coruña y Lugo -- en esta última con presencia también de tractores -- para expresar su rechazo a la firma del acuerdo de comercio libre entre la UE y Mercosur y para exigir un "comercio justo"."Vuestra firma, nuestra ruina" o "Mercosur hambre para el norte y hambre para el sur" han sido algunos de los lemas que han coreado el más de centenar de asistentes a la protesta convocada en la ciudad herculina, ante la Delegación del Gobierno en Galicia, por el Sindicato Labrego Galego.