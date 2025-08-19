Aguilar (PSOE Málaga) destaca el "compromiso, voluntad y apuesta" del Gobierno con Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha destacado "el compromiso, la voluntad y la apuesta" del Gobierno central con la provincia. También, Aguilar, en una entrevista con Europa Press, ha destacado que las políticas impulsadas por el Ejecutivo central "han beneficiado al conjunto, esencialmente, de la clase media y de la clase trabajadora con más empleo, con un empleo menos precario, con estabilidad en el trabajo, con más mujeres trabajando, con récord en el empleo juvenil".