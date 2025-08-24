Aguilar (PSOE): "De la Torre ha tenido un proyecto para Málaga pero no para los malagueños"

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario socialista andaluz, Josele Aguilar, ha asegurado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "ha tenido un proyecto para Málaga, pero no para los malagueños y las malagueñas". "La situación de los malagueños y malagueñas ha sido algo accesorio", ha lamentado Aguilar en una entrevista con Europa Press, al tiempo que ha explicado que una de "las cosas más difíciles que hay en política es saber cuándo te tienes que ir" y "De la Torre está siendo un claro ejemplo de no saber cuándo ha llegado el momento de ponerle fin a un proyecto político".