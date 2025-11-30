Agustí Colomines: "En un momento de divisón del independentismo, lo mejor es confluir"

Agustí Colomines, diputado en el Parlamento de Catalunya, ha asegurado este domingo que "en un momento de división del independentismo, lo mejor que se puede hacer es confluir y hacer una limpieza de siglas".Lo ha dicho esta mañana durante el acto conmemorativo en el que se ha presentado la creación de 'MEScat Independentistes d'Esquerra'. Colomines ha remarcado que la fusión de el 'Moviment d'Esquerres de Catalunya' (MEScat) y 'Acció per la República' (AXR) "consolida el sector de la izquierda de Junts per Catalunya". Ennatu Domingo, diputada de Junts en el Parlamento de Catalunya, ha explicado el objetivo de esta nueva unión: "Queremos que el movimiento independentista catalán recupere la fuerza política institucional y lo tiene que hacer conectando con las clases populares y sus necesidades". "Esta fusión refuerza el proyecto transversal de Junts, que es la única herramienta política que mantiene el mandato del 1 de octubre vivo y la lucha contra el estado español", ha afirmado.