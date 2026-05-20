Albares ve "monstruoso" el trato de Ben Gvir a los detenidos de la flotilla y exige "disculpas"

Berlín, 20 de mayo de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "monstruoso" e "indigno" el vídeo del ministro ultra israelí Itamar Ben Gvir increpando a los activistas de la flotilla a Gaza detenidos por Israel, entre los que hay españoles, y ha anunciado que se ha procedido a convocar a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para exigir la disculpa del Gobierno de Benjamin Netanyahu. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)