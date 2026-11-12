Albiol asegura que el catalán "no se eliminará de las Cortes" si gana el PP

Barcelona, 12 de noviembre de 2026.
El candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales, Xavier García Albiol, ha asegurado este jueves que "en las Cortes se seguirá pudiendo hablar catalán" si gana su partido.
"El catalán no se eliminará de las Cortes", ha insistido en el debate de candidatos catalanes organizado por Ser Catalunya y El País (Prisa) con Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Jordi Albert (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) y Carina Mejías (Vox).
(Fuente: SER Catalunya)