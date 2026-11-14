Montero aboga por prohibir la vivienda vacacional en Canarias, donde el turismo se 'carga' la vida de los canarios

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno para las elecciones del 29 de noviembre, Irene Montero, en un acto de campaña en la capital grancanaria junto a representantes de las otras formaciones con las que confluye en las islas - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno para las elecciones del 29 de noviembre, Irene Montero, ha abogado por prohibir la vivienda vacacional en Canarias y, además, ha acusado al turismo de estarse "cargando la vida misma" de los canarios.

La también eurodiputada pronunció estas palabras en un acto de campaña en la capital grancanaria ante unas 400 personas y junto a representantes de las otras formaciones con las que confluye en las islas: Nueva Canarias, Izquierda Unida y Sumar.

Sobre inmigración, Montero defendió que no sobra ningún migrante y quiso citar al Evangelio: "Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo", aseveró, para a continuación reclamar la solidaridad de los territorios que, según ella, la derecha no quiere.

Así, abogó por no comprar más armas, por cargar con más impuestos a la banca y a las empresas, así como "a los ricos", para devolver el dinero "de arriba hacia abajo".

CULPA AL TURISMO DE PAGAR SUELDOS "MISERABLES"

"Que no cabemos todos es un bulo, además de que Canarias es un lugar de paso para muchos de ellos. Y en Adeje que hay un 30% de viviendas turísticas, ¿quién no cabe, una persona que necesita ayuda o el turismo desproporcionado que se está cargando la vida misma en Canarias", aseveró.

Además, culpó al turismo de pagar "salarios miserables", a las empresas de hacer negocio con todo, de contaminar y de "gastar más agua de la que se puede gastar".

Sostuvo que las familias no pueden vivir aquí con una renta media de 2.755 euros al mes y defendió que "Canarias tiene un límite, todo tiene un límite", por lo que "la economía de Canarias y la vida de los canarios no se puede organizar para los turistas".

ACUSA A PP Y VOX DE QUERER "LA ESCLAVITUD"

Montero dijo también que si fuera por PP y Vox habría "esclavitud, trabajo infantil" y "trabajo a destajo", que son el partido "de los señoritos" y de los "destajo arriba".

Defendió al pueblo palestino, un salario mínimo de 1.800 euros por 30 horas, porque la gente quiere "vivir": "Para eso hemos venido al mundo, para disfrutar, para vivir, para cuidar a nuestra gente" y concluyó reclamando "paz, casa y trabajo".