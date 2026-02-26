Alcalde de La Línea: "Si Pedro Sánchez viene, que traiga soluciones al tratado"

La Línea de la Concepción, Cádiz, 26 de febrero de 2026. El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, sobre el acuerdo para las relaciones con Gibraltar ha pedido que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita La Línea, "que venga con soluciones, porque las visitas por tenerlas no aportan". "Lo que está claro es que el Gobierno de España es conocedor de la situación que tiene esta parte y lo que veo es que el gobierno británico pelea más por ello que el nuestro por nosotros", ha añadido. (Fuente: Ayuntamiento de La Línea)