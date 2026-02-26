Renfe detecta amianto en el taller de Fuencarral, cuyas instalaciones están cerradas por daños del temporal de viento

Archivo - Taller de cercanías en Fuencarral - RENFE - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha detectado la presencia de amianto en sus talleres de Fuencarral, que resultaron afectados la semana pasada por el temporal de fuertes vientos, y ha puesto en marcha trabajos para someterlo a una profunda limpieza y para la reparación de zonas del tejado afectadas, han apuntado a Europa Press fuentes de la compañía ferroviaria.

Renfe Ingeniería y Mantenimiento tiene establecido un mecanismo de control en aquellos talleres identificados con cubiertas de fibrocemento, mediante la medición de fibras de amianto en el ambiente de forma periódica y cuya periodicidad se puede reducir ante condiciones climatológicas adversas.

En este marco, gracias a este mecanismo de control se ha detectado un aumento en los niveles, situándolos por encima de los habituales, derivado de los fuertes vientos registrados en toda la Península las semanas anteriores y que han afectado a su estructura.

Desde Renfe han apuntado que se ha puesto en marcha una profunda limpieza y reparación de la parte dañada en estos talleres donde se da servicio al material móvil asignado a las líneas C-2, C-7 y C-8 de la red de Cercanías de Madrid.

Sigue así lo contemplado en el Real Decreto 396/2006, que determina las actividades que pueden presentar un riesgo de exposición al amianto o a materiales que lo contengan. Según el mismo, la evaluación de riesgos debe incluir la medición de la concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo y su comparación con el valor límite establecido, de manera que se determine la naturaleza y el grado de exposición de los trabajadores.

Como consecuencia del cierre de este taller de Fuencarral, los operarios de este centro de trabajo han sido dirigidos a los talleres de Villaverde, Cerro Negro y al turno de tarde del fin de semana. Por otro lado, el mantenimiento de los trenes de la serie 449, de media distancia con motor diésel, se realizará en León.

Renfe Ingeniería y Mantenimiento ya ha adjudicado la ejecución de la obra de construcción de la nueva Base de Mantenimiento de Fuencarral Autopropulsado y una nave auxiliar en el Complejo Ferroviario de Fuencarral.

El proyecto, que forma parte del Plan de Talleres de Renfe que cuenta con más de 1.000 millones de euros de inversión, incluye también la construcción de una nave auxiliar que permitirá mantener la operatividad del Complejo de Fuencarral durante las obras.

En este marco, se prevé el derribo de la actual nave y que se traslade la actividad a la nave auxiliar mientras acaba la construcción del nuevo taller, han recordado desde Renfe. La nueva base contará con seis vías interiores de 240 metros y un núcleo de servicios auxiliares y oficinas corporativas distribuidos en una edificación de tres alturas.

AFECTACIÓN EN LÍNEAS C-2, C-7 Y C-8

Durante las dos semanas que se estima que durarán las actuaciones de emergencia para reparación de la cubierta, las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías tendrán menor frecuencia en hora punta.

En concreto, la frecuencia de paso en hora punta desde Alcalá de Henares (C-2, C-7 y C-8) podrá llegar hasta los 15 minutos, en vez de los 7 minutos habituales, mientras que en Guadalajara (C-2 y C-8) se pasará a 10-15 minutos, cuando lo habitual es que no se supere los 12 minutos.

En cambio, en hora semipunta (entre las 13.30 y las 15.00 horas y entre las 18.30 y las 20.00 horas) y en valle, las frecuencias serán similares a las habituales, ha indicado Renfe en un comunicado.

Por su parte, el servicio Civis entre Guadalajara y Madrid Chamartín- Clara Campoamor queda suspendido. Renfe recomienda a los usuarios de estas líneas consultar los horarios en su web o app antes de viajar.

Desde 2021 Renfe Ingeniería y Mantenimiento tiene en marcha un Plan de Sustitución de Cubiertas dotado con un presupuesto de 23 millones de euros.