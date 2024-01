El alcalde de Montellano (Sevilla) pide no discriminar a la familia del detenido por yihadismo

El alcalde de Montellano (Sevilla), Curro Gil, ha llamado a la ciudadanía de este municipio a no discriminar a la familia del joven de 17 años de nacionalidad siria, vecino del municipio y arrestado el domingo por la tarde por su presunta relación con el terrorismo yihadista, así como a evitar "especulaciones" sobre el asunto y a actuar con "prudencia". Tras ser detenida la madre del citado adolescente y ser puesta en libertad sin llegar a ser entregada a la Audiencia Nacional, el primer edil ha sostenido que si esta mujer "no está imputada, no debe haber problema con ella".(Fuente: Ayuntammiento Montellano)