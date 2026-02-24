El alcalde de Móstoles acusa al PSOE de alentar bulos y la izquierda vuelve a pedir su dimisión

Madrid, 24 de febrero de 2026. Móstoles acoge desde las diez de la mañana un Pleno extraordinario, solicitado por la oposición, y que tiene como único punto del día que el alcalde, Manuel Bautista (PP), dé explicaciones sobre las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil del Consistorio. Más Madrid, PSOE y Vox han reclamado el cese del alcalde por un presunto acoso cometido por el regidor, quien defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad". El alcalde haacusado al PSOE de "expandir bulos" contra él para gobernar en la ciudad "de forma antidemocrática".