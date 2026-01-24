El alcalde de San Sebastián sobre Gregorio Ordóñez : "hubo gente que nunca dio un paso atrás"

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y otros cargos del PP y del PSE-EE, se han sumado a la ofrenda floral organizada al político popular Gregorio Ordóñez en el 31 aniversario de su asesinato en la mañana de este sábado en el cementerio Polloe de la ciudad vasca. El alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha afirmado a los medios que "la violencia nunca tuvo ni tendrá lugar en la ciudad"."Donostia no olvidará nunca a ninguna víctima, y este nuevo Gobierno de la ciudad va a seguir ahondando en la defensa de los Derechos Humanos y rechazando de forma total y absoluta cualquier tipo de imposición y de violencia", ha afirmado.Finalmente, ha destacado que, "por suerte, las cosas han cambiado", y Donostia-San Sebastián es hoy una ciudad "que vive, convive y mira al futuro en paz", pero "hubo mucha gente que nunca dio un paso atrás y siempre soñaba con un futuro mejor".