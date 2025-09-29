El alcalde de Sevilla realiza el primer viaje del tranvibús: "No anula la línea 2 del Metro"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado en la mañana de este lunes la puesta en marcha del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús, realizando el recorrido desde Sevilla Este hasta Nervión. En este sentido, ha recordado que "entra en funcionamiento la primera fase --con un coste de más de 21 millones de euros-- y ya se han iniciado las obras de la segunda, que concluirá el trayecto hasta Plaza del Duque y se prevé que estará terminada en el mes de julio, con un presupuesto de 7,3 millones de euros".