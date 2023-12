Alcoa traslada a la Xunta que descarta el cierre, ERE o venta de la planta de San Cibrao

La dirección de Alcoa se ha reunido en Santiago este lunes con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, dónde les ha trasladado que los costes "tan elevados" de energía en España lleva a la empresa a tener pérdidas "muy por encima" de lo que puede asumir. No obstante, señalan que "no tienen tomado ninguna decisión respecto a la planta", de forma que "no supone, en el momento actual, que vayan a hacer ningún procedimiento de despido ni de cierre ni de venta de la fábrica".