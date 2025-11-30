Alegría: "Para el PP, la política de vivienda va ligada a la especulación"

Más de 300 millones en siete años para 1.000 viviendas y la rehabilitación de otras 5.000, son "los datos que matan el relato del Gobierno de Azcón en materia de vivienda, según ha subrayado la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que ha reclamado el compromiso del Ejecutivo aragonés para que "una vez construidas, no acaben en manos de fondos buitre o de inversión. Porque cuando rascas un poquito, detrás de esa especulación siempre están los mismos, quienes se ensanchan los bolsillos son sus amigos", ha criticado.(Fuente: PSOE)