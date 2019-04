Alfonso Grau niega cohecho "eran relojes regalados por mi familia"

Publicado 08/04/2019 12:51:20 CET

El exvicealcalde del Ayuntamiento de València, Alfonso Grau, en el juicio por supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capital por aceptar relojes de lujo de la empresa Transvia, ha asegurado que estos objetos "eran regalos de mi familia, que devolví porque no me gustaban" y ha negado relación de amistad con el empresario también investigado en la causa, Urbano Catalán. Sobre la identidad del familiar, Grau no ha querido desvelar qué parientes le regalaron estos presentes para no someterlos al "linchamiento mediático y social" que él ha manifestado haber sufrido.