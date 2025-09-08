Algunos colegios de la dana no empiezan el curso y cargan contra la conselleria

El presidente del AMPA del CEIP Luis Vives de Massanassa (Valencia), Álex Carabal, ha criticado que no han contado con ellos "para nada" y que ellos "no están de acuerdo con aplazar las clases" como dijo el conseller de Educación, José Antonio Rovira. El último plazo para empezar el curso es el próximo jueves 11 y espera "que sea verdad". La presidenta de FAMPA Horta Sud, María Dolores Trujillo, ha señalado la "paciencia" que han tenido estos últimos meses y ha criticado que no les han "tenido en cuenta" y se sienten "abandonados" por la conselleria.