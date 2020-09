El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, tras arrancar este lunes las nuevas restricciones en algunas zonas de Madrid, ya que "no se puede pensar que los que no viven en esas zonas, no tienen ningún problema". Asimismo, ha agradecido el "comportamiento ejemplar" de los ciudadanos al no haber tenido ninguna incidencia.