El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este viernes de que la capital "no se puede compartimentar" y ha pedido a todos los madrileños, con independencia del distrito en el que residan, que no bajen la guardia ante la Covid-19 porque las medidas aprobadas por el Gobierno regional son un "aviso" de que la pandemia aún no se ha vencido.(Fuente: Ayto. de Madrid)