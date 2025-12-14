Sánchez admite "errores" en los casos de abusos y corrupción pero dice que "a los españoles les renta este Gobierno"

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto de campaña en Cáceres - CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que ante los casos de acoso sexual en el PSOE se pueden haber "cometido errores", pero ha subrayado que "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias" porque "a los españoles les renta este Gobierno".

"Habremos cometido errores, como todos. Pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos", ha asegurado Sánchez este domingo en un mitin en Cáceres, con motivo de las próximas elecciones en Extremadura el domingo 21 de diciembre.

Sánchez ha recalcado que el PSOE actúa con "contundencia" ante casos de acoso o corrupción, a diferencia del PP por su "connivencia" con los casos que les ocupan. "Somos los primeros en poner en pie este protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia. Al igual ocurre con la corrupción, que es una traición al Partido Socialista y a nuestros principios. Nosotros actuamos con contundencia y extirpamos de raíz ese caso, mientras que en la derecha lo que vemos es la connivencia", ha criticado.

El presidente se ha preguntado si "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias", para responderse que "por supuesto que sí". "A los españoles les renta este Gobierno: les renta a los jubilados con subidas de pensiones; a los jóvenes por las becas; a los trabajadores con la subida del SMI; a las mujeres que sufren violencia de género porque defendemos sus derechos y no damos un paso atrás", ha subrayado.

CRÍTICAS A ARGÜELLO

Por otro lado, se ha dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello --quien ha pedido una moción de censura, una de confianza o adelantar las elecciones-- y Sánchez le ha espetado que respete el resultado electoral de las elecciones "aunque no le guste", porque "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó con la democracia".

Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno le ha invitado a Argüello a presentarse a las elecciones con la asociación Abogados Cristianos. "Cuando gobierna la derecha no dice que se adelanten las elecciones ni que haya moción de censura ni de confianza. Al contrario, lo que quiere es que se respete los cuatro años de legislatura", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado a Feijóo por pedir un adelanto electoral. "No entiendo muy bien por qué el señor Feijóo pide elecciones todos los años si, según él, pudo ser presidente y no lo fue porque no quiso", ha señalado.

