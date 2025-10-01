Almeida: Se dará información sobre el aborto pero PP "no se identifica con el discurso" de Vox

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que el Ayuntamiento dará información sobre el aborto, tras la aprobación de la moción presentada por Vox en el Pleno de Cibeles, y le extraña "que alguien se oponga" a eso, para apostillar que "el PP no se identifica con parte del discurso de Vox y lo que dijo la concejala" Carla Toscano.El Pleno de Cibeles debatió ayer una propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.