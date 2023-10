Almeida defiende que el acuerdo entre PSOE y Sumar es "papel mojado"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que el acuerdo de gobierno entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar), es "papel mojado" si no cuenta con el aval de "independentistas y filoetarras". "Esto es papel mojado, lo mismo que la palabra de Sánchez, no vale absolutamente nada y por tanto los españoles no nos deberíamos sorprender de que pudieran llegar a un acuerdo el presidente del Gobierno en funciones y la vicepresidenta en funciones.

Más información PSOE

Sumar