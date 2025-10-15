Almeida sobre Sánchez: "Las mujeres le importan tanto como le importaban a su suegro"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tocará el catálogo de derechos fundamentales con el aborto porque "esa reforma de la Constitución exigiría la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones". Además ha insistido en que el presidente del Gobierno "actúa en su propio y exclusivo interés", ha insistido, para añadir que "las mujeres le importan lo mismo que le importaban a su suegro, a su secretario de Organización José Luis Ábalos, las víctimas de agresiones sexuales que vieron como sus agresores salieron a la calle o o lo mismo que le ha importado dar explicaciones a los españoles sobre las pulseras antimaltrato".