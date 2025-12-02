Almeida visita Tendam en el 80 aniversario de Cortefiel

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este martes la sede de Tendam en el 80 aniversario de Cortefiel, una de las marcas que forma parte de este grupo, con el objetivo de conocer en profundidad su contribución al desarrollo económico en Madrid y los principales proyectos que está impulsando en la actualidad. Según recoge la plataforma vertical omnicanal en un comunicado, durante el encuentro Martínez-Almeida ha mantenido una reunión con el presidente y CEO de Tendam, Jaume Miquel, y con el equipo directivo de la compañía.