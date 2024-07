El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no descarta una huelga general en relación a la reducción de la jornada laboral en España: "Nosotros no vamos a frenar nada", ha señalado, y pide a la CEOE que "dejen de marear"."Para concretar movilizaciones, e incluso hasta donde vamos a llegar, tenemos que darle tiempo al tiempo, cogiendo el pulso y haciendo lo que quieran la mayoría de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. No tenemos ningún límite", ha avanzado Álvarez.