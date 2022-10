Álvarez (UGT) descarta que los planes de Volkswagen "no sigan adelante"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha garantizado que en el grupo Volkswagen "no hay ningún debate" de que sus planes previstos en España, como la gigafactoría de baterías en Sagunto, "no se lleven adelante" aunque ha pedido al Gobierno que "sea consciente del esfuerzo económico en línea de un proyecto de esta magnitud" para hacer "todo lo que sea necesario para que la fábrica esté en Sagunto" aunque sostiene que no tiene "ninguna duda que la fábrica se va a hacer en Sagunto". Álvarez también ha recalcado que "no hay ninguna cantidad que tenga la envergadura para cuestionar la viabilidad de un proyecto tan importante como es el PERTE del automovil".

