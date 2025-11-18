Amazon, CEA, EMA y los parques tecnológicos, premios Andalucía hacia el futuro de Europa Press

Europa Press ha celebrado la quinta edición de su foro 'Andalucía hacia el futuro'. El presidente de la Junta ha sido el encargado de inaugurar una jornada donde ha destacado las claves del liderazgo andaluz en sectores como el tecnológico, las renovables o la agroindustria. A su juicio, esto ha sido posible gracias a un cambio de mentalidad basado en el diálogo, la estabilidad y la confianza. También se ha hecho entrega de los galardones 'Andalucía hacia el futuro', que han sido otorgados en esta edición a Amazon por su apuesta por el impulso de Andalucía y a la CEA por su apoyo a los empresarios. También se ha reconocido el carácter innovador de los parques tecnológicos de Sevilla y Málaga y la eficiencia y coordinación de la Agencia de Emergencias de Andalucía.