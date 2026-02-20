Amigo de la víctima de Xilxes lamenta lo ocurrido: "No esperaba que llegara a ese extremo"

Valencia, 20 de febrero de 2026. Un vocal de la Asociación de Personas Sordas de Castellón (APESOCAS), David Moreno, conocía a las víctimas del crimen ocurrido en la localidad castellonense de Xilxes al pertenecer a la misma asociación de personas con discapacidad auditiva, y han querido "apoyar" a las víctimas y "recriminar" la "vergüenza" de lo que ha pasado, en el pase a disposición judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Villarreal. El amigo de la víctima señalaba que "no esperaba que llegara a ese extremo", sí que reconocía que era "problemático" y un carácter "muy agresivo", además de ya haber "maltratado" a las víctimas.