Amor acusa al Gobierno de crear "alarma social"

Publicado 12/02/2020 15:51:24 CET

El vicepresidente de la Conferencia de Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, ha acusado este martes en al Gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, de generar "alarma social" con la derogación del despido por baja justificada que ha planteado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistiendo en que "ningún empresario está despidiendo por enfermedad". El también presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) se ha pronunciado de este modo durante su participación junto a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Fujitsu y Laboratorios Vir, a los que han asistido, entre otros, los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo, y el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero. Al respecto, Amor ha subrayado que la CEOE "nunca" se ha pronunciado sobre este tema negando que dicha organización apoye la derogación del artículo que, pese a estar durante 40 años en el Estatuto de los Trabajadores, "a nadie le ha importando". A su juicio, el Ejecutivo central está "generando una alarma social que no se corresponde con la realidad de lo que está sucediendo" porque "nadie esta despidiendo por enfermedad", sino que se está hablando de absentismo laboral, un "grave problema" en el marco laboral de España. En la actualidad, ha continuado, "los empresarios tienen que pagar los 15 primeros días de baja", por lo que Lorenzo Amor ha hecho un llamamiento al "diálogo y la concertación social" para solucionar el absentismo que perjudica "también a las administraciones". "Cuando hay rigidez con el control horario, lo hay para todos", ha zanjado. Paralelamente, en relación a la sentencia de la Audiencia Nacional para que las pausas laborales no computen en la jornada laboral, el líder de los autónomos ha insistido que la rigidez que se le exige al empresariado sea compartida por "todos" subrayando en la necesidad de "dialogar" para así "buscar alternativas". "El decreto de regulación de horario se establece para todos obviando en Andalucía el 33 por ciento de las actividades que realizan los trabajadores se hacen fuera del centro de trabajo", ha explicado, todo ello para que controle que "las horas extras se paguen, pese a que la bolsa más grande para pagar las horas está en la economía sumergida y ahí no van los inspectores", ha concluido.