Amor anuncia las malas previsiones del Gobierno

Publicado 12/02/2020 15:52:50 CET

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha estimado que si continúan los anuncios "dogmáticos" del Gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, "el poco empleo que se va a crear en 2020 va a ser público". Así se ha pronunciado durante su participación junto a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Fujitsu y Laboratorios Vir, a los que han asistido, entre otros, los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo, y el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero. Durante su intervención, Amor ha pedido al Ejecutivo que trabaje por el empleo mediante el "dialogo y la concertación", por lo que ha clamado que se frenen los anuncios sobre la derogación de la reforma laboral, la subida de impuestos o el endurecimiento de despidos. A su juicio, "estos anuncios generan inquietud y rechazo en los que tiene que generar empleo", por lo que si los miembros del Gobierno "siguen sin centrarse en lo que hay que hacer, el poco empleo que se va a crear será público". En esta línea, ha insistido en la necesidad de trabajar por el fin común de "crear más y mejor empleo", para lo que considera fundamental que los autónomos y las empresas "ganen tamaño" mediante un entorno "socioeconómico adecuado". Ha señalado como retos la eliminación de trabas para ayudar a los autónomos; la creación de un "entorno fiscal adecuado"; el apoyo a la contratación impulsando la digitalización y la internacionalización de las empresas, o el fomento de la formación, entre otras. Todo ello, ha continuado, "no es posible sin una política laboral y económico ortodoxa dentro del clima de desaceleración exceptuada en el que nos encontramos". Al hilo, ha rechazado las previsiones del Gobierno de crecimiento y creación de empleo, afirmando que "como mucho la economía crecerá un 1,4 por ciento y con suerte se crearán algo más de 200.000 empleos". "No estamos para experimentos", ha subrayado a la par que temido que estas medidas hagan que aumente la "desigualdad". Por ello, ha pedido que se cuente con los empresarios porque "son la base del empleo y sin ellos no hay progreso".