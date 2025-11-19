Anasagasti ve "mucha asignatura pendiente" por una "reforma sin ruptura" tras morir Franco

El histórico dirigente del PNV Iñaki Anasagasti cree que el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco "está pasando un poco desapercibido", pese a ser "una fecha muy redonda", y considera que, medio siglo después, hay "mucha asignatura pendiente" desde el punto de vista democrático, a consecuencia de que tras el fallecimiento del dictador se produjo "una reforma que no fue ruptura", como abogaba la formación nacionalista. "Las encuestas que dicen que un 20% de la juventud vio bien el régimen de Franco significan que no se ha hecho una pedagogía democrática potente en las escuelas, en los institutos y en las universidades", ha destacado el exportavoz del PNV en el Congreso en declaraciones a Europa Press Televisión.