Andalucía aborda el reparto de ayudas para paliar efectos de enfermedades animal y vegetal

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha abordado este martes en el seno de la Mesa de Interlocución Agraria el reparto de los más de 22 millones de euros por pérdidas derivadas de enfermedades de sanidad animal y vegetal para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por mildiu, algodoncillo, thrips parvispinus y lengua azul en Andalucía.Así lo ha dicho el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, antes de comenzar este espacio de encuentro con las organizaciones agrarias y cooperativas, "en donde se van a abordar diferentes asuntos de cara al último trimestre de 2025 y, entre las cuestiones más relevantes, se va a trabajar con el sector para repartir estas nuevas ayudas de la mejor forma posible, para que lleguen a todos, cubran las necesidades del sector y se adapten a la realidad de nuestro campo y que se puedan pagar en las primeras semanas de 2026".